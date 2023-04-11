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На війни загинув батько захисника Зорі

Клуб повідомив про загибель героя.
Сьогодні 13:22 387 0
На війни загинув батько захисника Зорі
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

На війні проти росії загинув батько захисника Зорі Ярослава Кисіля Валентин Кисіль.

Про це повідомляє пресслжба луганського клубу.

"На жаль, війна забирає найкращих та найсильніших. Сьогодні ми дізналися, що Україна втратила ще одного героя. Пішов з життя батько нашого гравця Ярослава Кисіля — Валентин Анатолійович Кисіль.

Співчуваємо родині та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій памʼяті. Слава Україні!", — йдеться у повідомленні.

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