Буяльський - претендент у команду сезону FIFA 23

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський увійшов до списку претендентів на потрапляння до команди сезону за версією спільноти FIFA23.

Загалом у розширеному списку 100 претендентів на 11 позицій – до нього включені найбільш стабільні гравці сезону за версією спільноти.

Буяльський провів 29 матчів за Динамо у всіх турнірах цього сезону. На рахунку 30-річного півзахисника – 12 голів та 6 результативних передач.

