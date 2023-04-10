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Буяльський - претендент у команду сезону FIFA 23

Українець потрапив до списку найстабільніших гравців
Вчора 23:38 162 0
Буяльський - претендент у команду сезону FIFA 23
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський увійшов до списку претендентів на потрапляння до команди сезону за версією спільноти FIFA23.

Загалом у розширеному списку 100 претендентів на 11 позицій – до нього включені найбільш стабільні гравці сезону за версією спільноти.

Буяльський провів 29 матчів за Динамо у всіх турнірах цього сезону. На рахунку 30-річного півзахисника – 12 голів та 6 результативних передач.

Раніше Буяльський отримав пряму червону картку у матчі 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) після фінального свистка, через що КДК УАФ дискваліфікувала гравця на три гри.

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