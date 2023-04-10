Буяльський - претендент у команду сезону FIFA 23

Українець потрапив до списку найстабільніших гравців

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський увійшов до списку претендентів на потрапляння до команди сезону за версією спільноти FIFA23.

Загалом у розширеному списку 100 претендентів на 11 позицій – до нього включені найбільш стабільні гравці сезону за версією спільноти.

Буяльський провів 29 матчів за Динамо у всіх турнірах цього сезону. На рахунку 30-річного півзахисника – 12 голів та 6 результативних передач.

🔵 SZN is coming ⚡️



Your vote, your voice, your #TOTS 🗳️



Cast your ballot and help decide the #FIFA23 Community Team of the Season: https://t.co/mDgce8ww0D pic.twitter.com/2bTAW6Wvci — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 10, 2023

Раніше Буяльський отримав пряму червону картку у матчі 17-го туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0) після фінального свистка, через що КДК УАФ дискваліфікувала гравця на три гри.