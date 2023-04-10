Шахтар готує трансфер 19-річного еквадорського опорника

Джерело - tribuna.com.
Опорний півзахисник еквадорського ЛДУ Кіто Деніль Кастільо зацікавив Шахтар.
Про це повідомив журналіст FB Radio 105.7FM Хуан Фернандо Ласо.
Директор ЛДУ Кіто Естебан Пас у радіоефірі сказав, що переговори щодо трансферу гравця збірної Еквадору U-20 знаходяться на просунутій стадії, офіційне оголошення про перехід може бути найближчими днями. Хавбек ще має пройти медогляд в українському клубі.
19-річний еквадорець виступає за резервну команду ЛДУ Кіто. Також на його рахунку 17 матчів у складі молодіжної збірної Еквадору.
Раніше повідомлялося, що Педріньйо не бажає повертатися до Шахтаря.