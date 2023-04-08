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Манчестер Юнайтед переміг Евертон Миколенка: результати матчів 30 туру АПЛ

Сьогодні 16:23 151 0
Манчестер Юнайтед переміг Евертон Миколенка: результати матчів 30 туру АПЛ
#Евертон, #Лестер, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед святкував домашню перемогу над Евертоном.

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 8 квітня

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Мактоміней, 2:0 - 71 Марсьяль

Український захисник Віталій Миколенко відіграв другий тайм у складі Евертона. 

Сьогодні, 8 квітня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще 7 матчів:

17:00. Астон Вілла - Ноттінгем

17:00. Брентфорд - Ньюкасл

17:00. Вулвергемптон - Челсі

17:00. Лестер - Борнмут

17:00. Тоттенгем - Брайтон

17:00. Фулгем - Вест Гем

19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті

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