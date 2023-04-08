Манчестер Юнайтед переміг Евертон Миколенка: результати матчів 30 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 30-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед святкував домашню перемогу над Евертоном.
Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 8 квітня
Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Мактоміней, 2:0 - 71 Марсьяль
Український захисник Віталій Миколенко відіграв другий тайм у складі Евертона.
Сьогодні, 8 квітня, в англійській Прем’єр-Лізі відбудеться ще 7 матчів:
17:00. Астон Вілла - Ноттінгем
17:00. Брентфорд - Ньюкасл
17:00. Вулвергемптон - Челсі
17:00. Лестер - Борнмут
17:00. Тоттенгем - Брайтон
17:00. Фулгем - Вест Гем
19:30. Саутгемптон - Манчестер Сіті
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