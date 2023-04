Яремчука не потрапив до заявки Брюгге на матч із Серезьєном

Нападник Брюгге Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на матч 32-го туру чемпіонату Бельгії проти Серезьєна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Востаннє українець виходив у стартовому складі 7 березня проти Бенфіки (1:5) у Лізі чемпіонів. Після цього було 2 появи на заміну, ще одну гру форвард провів у запасі.

