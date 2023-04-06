Яремчука не потрапив до заявки Брюгге на матч із Серезьєном

Джерело - Чемпіон.
Нападник Брюгге Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на матч 32-го туру чемпіонату Бельгії проти Серезьєна.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Востаннє українець виходив у стартовому складі 7 березня проти Бенфіки (1:5) у Лізі чемпіонів. Після цього було 2 появи на заміну, ще одну гру форвард провів у запасі.
Look who's back in the squad! 😍 See you tomorrow, fans. 🔵⚫ #CluSer— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 6, 2023
Раніше повідомлялося, що Брюгге хоче влітку продати Яремчука