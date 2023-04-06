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Яремчука не потрапив до заявки Брюгге на матч із Серезьєном

Українець залишився поза заявкою на матч чемпіонату Бельгії
Сьогодні 19:38 167 0
Яремчука не потрапив до заявки Брюгге на матч із Серезьєном
Фото: Getty Images
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Брюгге Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на матч 32-го туру чемпіонату Бельгії проти Серезьєна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Востаннє українець виходив у стартовому складі 7 березня проти Бенфіки (1:5) у Лізі чемпіонів. Після цього було 2 появи на заміну, ще одну гру форвард провів у запасі.

Раніше повідомлялося, що  Брюгге хоче влітку продати Яремчука

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