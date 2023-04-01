Головне
Ломаченко та Хейні провели першу битву поглядів
Вчора 08:43 1420
Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол: результати 27 туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:12 324
Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Манчестер Сіті розібрався з Ліверпулем: результати 29 туру АПЛ
Сьогодні 18:56 382
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту
Сьогодні 18:35 377
Олександрія розгромила Ворсклу у 19 турі УПЛ
Сьогодні 16:57 326
Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 254
Металіст та Колос не визначили сильнішого в 19 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 236
Інгулець вирвав перемогу в Миная у 19 турі УПЛ
Сьогодні 13:57 389
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України
Сьогодні 12:49 34884 8
Невтомний Ротань та підприємливий Суркіс: як би Роналду нахвалював український футбол
Сьогодні 11:54 566
Прямі трансляції

Майнц розгромив Лейпциг, Баєр переграв Шальке: результати 26 туру Бундесліги

Результати 26 туру Бундесліги
Сьогодні 18:26 175 0
Майнц розгромив Лейпциг, Баєр переграв Шальке: результати 26 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 26-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

26 тур, 1 квітня

Вольфсбург - Аугсбург 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Арнольд (автогол), 0:2 - 32 Беріша, 1:2 - 85 Вальдшмідт, 2:2 - 90+6 Нмеча

РБ Лейпциг - Майнц 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Інгвартсен, 0:2 - 57 Айорк, 0:3 - 67 Кор

Уніон Берлін - Штутгарт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Бекер, 2:0 - 65 Беренс, 3:0 - 68 Харагучі (автогол)

Фрайбург - Герта Берлін 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Гріфо, 1:1 - 77 Нганкам

Шальке - Баєр 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Фрімпонг, 0:2 - 61 Вірц, 0:3 - 90+2 Азмун

Сьогодні, 01 квітня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Баварія - Боруссія Дортмунд

Коментарі ()
Популярне зараз
Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром Наймиліше відео дня: Влада та Єва Зінченко не поділили обійми з Олександром 2473
Зінедін Зідан погодився очолити збірну України Зінедін Зідан погодився очолити збірну України 34884 8
Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam 1797
Збірну білорусі можуть виключити з кваліфікації Євро-2024 Збірну білорусі можуть виключити з кваліфікації Євро-2024 1231
Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда Сербська леді: хто з українських футболістів може танцювати на вулицях Белграда 4734
Ломаченко зречеться московського патріархату Ломаченко зречеться московського патріархату 16084 8
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 16436
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1094
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205745
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 20078
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16772
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 109438