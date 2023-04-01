Майнц розгромив Лейпциг, Баєр переграв Шальке: результати 26 туру Бундесліги

Результати 26 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 26-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

26 тур, 1 квітня

Вольфсбург - Аугсбург 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Арнольд (автогол), 0:2 - 32 Беріша, 1:2 - 85 Вальдшмідт, 2:2 - 90+6 Нмеча

РБ Лейпциг - Майнц 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Інгвартсен, 0:2 - 57 Айорк, 0:3 - 67 Кор

Уніон Берлін - Штутгарт 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Бекер, 2:0 - 65 Беренс, 3:0 - 68 Харагучі (автогол)

Фрайбург - Герта Берлін 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Гріфо, 1:1 - 77 Нганкам

Шальке - Баєр 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Фрімпонг, 0:2 - 61 Вірц, 0:3 - 90+2 Азмун

Сьогодні, 01 квітня, відбудеться ще один матч у Бундеслізі:

19:30 Баварія - Боруссія Дортмунд