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Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Манчестер Сіті розібрався з Ліверпулем: результати 29 туру АПЛ

Результати 29 туру АПЛ
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Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Манчестер Сіті розібрався з Ліверпулем: результати 29 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
29 тур, 1 квітня

Манчестер Сіті - Ліверпуль 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Салах, 1:1 - 27 Альварес, 2:1 - 46 Де Брейне, 3:1 - 53 Гюндоган, 4:1 - 74 Гріліш

Арсенал - Лідс 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Жезус (пен), 2:0 - 47 Вайт, 3:0 - 55 Жезус, 3:1 - 76 Крістенсен, 4:1 - 84 Джака

Український оборонець Арсенала Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та був замінений на 86-й хвилині ги.

Борнмут - Фулгем 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Перейра, 1:1 - 50 Таварньє, 2:1 - 79 Соланке

Український оборонець Борнмута Ілля Забарний матч провів на лаві запасних.

Брайтон - Брентфорд 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Янссон, 1:1 - 21 Мітома, 1:2 - 22 Тоні, 2:2 - 28 Велбек, 2:3 - 49 Піннок, 3:3 - 88 Макаллістер (пен)

Крістал Пелес - Лестер 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Перейра, 1:1 - 59 Іверсен (автогол), 2:1 - 90+5  Матета

Ноттінгем - Вулвергемптон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Джонсон, 1:1 - 83 Поденсе

Сьогодні, 01 квітня, відбудеться ще один матч в АПЛ:

19:30 Челсі - Астон Вілла

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