Збірна Норвегії зіграла внічию з Грузією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна Грузії зіграла внічию з Норвегією.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 28 березня
Група А
Грузія - Норвегія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Серлот, 1:1 - 61 Мікаутадзе
Сьогодні, 28 березня, у відборі на Євро-2024 відбудеться ще 6 матчів:
21:45. Косово - Андорра
21:45. Румунія - білорусь
21:45. Туреччина - Хорватія
21:45. Уельс - Латвія
21:45. Швейцарія - Ізраїль
21:45. Шотландія - Іспанія
Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.