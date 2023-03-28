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Збірна Норвегії зіграла внічию з Грузією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 21:10 136 0
Збірна Норвегії зіграла внічию з Грузією: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна Грузії зіграла внічию з Норвегією.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, 28 березня
Група А

Грузія - Норвегія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Серлот, 1:1 - 61 Мікаутадзе

Сьогодні, 28 березня, у відборі на Євро-2024 відбудеться ще 6 матчів:

21:45. Косово - Андорра

21:45. Румунія - білорусь

21:45. Туреччина - Хорватія 

21:45. Уельс - Латвія

21:45. Швейцарія - Ізраїль

21:45. Шотландія - Іспанія 

Нагадаємо, що матч Англія - Україна завершився перемогою господарів 2:0.

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