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Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм

Сьогодні 22:22 232 0
Спортсмени не зможуть виступати до 1 жовтня
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Фото - gettyimages
#Кохан

Джерело - uaf.org.ua.

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) ухвалила рішення щодо дискваліфікації двох метальників молота - Михайла Кохана та Михайла Гаврилюка.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Спортсменам заборонено до 1 жовтня 2023 року брати участь у всіх міжнародних заходах.

"Членами Ради ФЛАУ було ухвалене рішення застосувати санкції до Михайла Кохана й Михайла Гаврилюка. Причиною стало порушення атлетами етичних норм поведінки під час участі в складі офіційної делегації національної збірної команди України в Кубку Європи з метань (7-8 березня, Лейрія)", - йдеться в повідомленні.

Винятком для Кохана та Гаврилюка є участь в офіційних міжнародних стартах, на які вони зможуть відібратися як представники збірної країни.

Нагадаємо, Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота.

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