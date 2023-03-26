Зінченко: Всі готові битися за Україну

Українець прокоментував майбутній матч з Англією

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України готові до матчу 1-го раунду кваліфікації на Євро-2024 проти Англії.

Про це заявив захисник Арсенала Олександр Зінченко.

"Кожна гра за збірну - це зовсім інша історія, тому що грати за збірну - це велика честь. На цьому стадіоні це буде навіть з більшими емоціями. Впевнений, що на матчі буде повний стадіон, багато наших українців, чудова атмосфера. Всі ми з нетерпінням чекаємо цієї гри".

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"Настрій бойовий. Всі заточені на боротьбу. Можна сказати, що кожен готовий битися один за одного і за нашу країну. За тих, хто зараз боронить нашу неньку, за всіх вболівальників. Думаю, це буде чудовий матч".

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