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На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс

Сьогодні 07:07 643 0
4000 українців на Вемблі заспівають пісню про наших воїнів та запустять в небо паперові літачки
На матчі Англія - Україна влаштують перфоманс

Джерело - Чемпіон.

На 90-тисячному Вемблі під час матчу Англія - України буде аншлаг. Всі квитки на гру були продані ще наприкінці минулого року. На Вемблі завітають відразу 4200 українців. Під час матчі наші фани заспівають пісню та запустять в небо паперові літачки.

Про це Чемпіону розповів відомий український журналіст Леонід Веселков.     

"Український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко у рамках вдячності від України та українців за підтримку під час війни створив чудовий плакат з зображенням короля Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ", - розповідає Леонід Веселков.

- Перед грою українці спробують розгорнути банер на українському секторі. А на 24 хвилині матчу заспівають пісню і запустять в небо паперові літачки. Пісня - це перероблений хіт британських фанів про “10 German bobbers in the air”. Ми змінили текст, і заспіваємо про наших славних воїнів. які знищують рашен бомберс.

Ми з Миколою Васильковим надрукували 1000 таких літачків, плюс наліпки з королем - і вже передали їх в Лондон Олені Іващенко (Support Ukraine/London Euromaidan) та Михайло Яцишину. Українці з Туманного Альбіону долучилися і зробили банер.

Таким чином ми хочемо подякувати британцям за підтримку, і попросити ще більше літаків для України. Шкода, що більшість наших активних фанатів зараз або на фронті, або волонтерять в Україні, але, сподіваюся, тисячі українців, які прийдуть на Вемблі, зможуть самоорганізуватися і провести цю акцію гідно. 

Максим Розенко, Чемпіон

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