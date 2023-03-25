Шотландія розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 1

25 березня



Шотландія - Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Макгінн, 2:0 - 87 Мактоміней, 90+3 Мактоміней

Сьогодні, 25 березня, відбудеться кілька матчів відбору на Євро-2024:

19:00 Білорусь - Швейцарія

19:00 Вірменія - Туреччина

19:00 Ізраїль - Косово

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21:45 Андорра - Румунія

21:45 Іспанія - Норвегія

21:45 Хорватія - Уельс

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.