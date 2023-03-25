Шотландія розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
25 березня
Шотландія - Кіпр 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Макгінн, 2:0 - 87 Мактоміней, 90+3 Мактоміней
Сьогодні, 25 березня, відбудеться кілька матчів відбору на Євро-2024:
19:00 Білорусь - Швейцарія
19:00 Вірменія - Туреччина
19:00 Ізраїль - Косово
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21:45 Андорра - Румунія
21:45 Іспанія - Норвегія
21:45 Хорватія - Уельс
Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.