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Шотландія розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 18:16 296 0
Шотландія розгромила Кіпр: результати матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1-го кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024. 

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
25 березня

Шотландія - Кіпр 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Макгінн, 2:0 - 87 Мактоміней, 90+3 Мактоміней

Сьогодні, 25 березня, відбудеться кілька матчів відбору на Євро-2024:

19:00 Білорусь - Швейцарія

19:00 Вірменія - Туреччина

19:00 Ізраїль - Косово

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Андорра - Румунія

21:45 Іспанія - Норвегія

21:45 Хорватія - Уельс

Нагадаємо, Англія в меншості втримала перемогу над Італією.

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