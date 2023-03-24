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Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Вчора 23:34 939 0
Англія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
26 березня, 2023 рік. 19:00

Збірна Англії - збірна України
Стадіон Вемблі (Лондон, Англія)
Головний арбітр - Сердар Гезюбююк

Збірна України розпочне свій шлях на чемпіонат Європи виїзним матчем проти Англії у другому турі відбору. Перший тур підопічні Руслана Ротаня пропускатимуть через непарну кількість учасників у групі.

Англія

"Три леви" підходять до старту кваліфікації в ранзі одного з двох фаворитів своєї відбіркової групи (інший - Італія) та чвертьфіналіста останнього чемпіонату світу. Перед матчем проти України підопічні Гарета Саутгейта якраз зустрінулися з італійцями в межах першого туру - перемога з рахунком 2:1.

Через пошкодження збірній Англії не допоможуть голкіпер Ньюкасла Нік Поуп, півзахисник Челсі Мейсон Маунт, нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд та ще один гравець МЮ -  захисникЛюк Шоу, який заробив дискваліфікацію в матчі проти італійців. Головний тренер на заміну довикликав лише воротаря Тоттенгема Фрейзера Форстера.

Україна

Донедавна "синьо-жовті" залишалися єдиною європейською збірною, в якої не було головного тренера, але наприкінці лютого УАФ оголосила, що під час березневих та червневих матчів обов'язки наставника тимчасово виконуватиме Руслан Ротань. Молодий фахівець уже встиг ухвалити рішення, яке не зрозуміла більшість уболівальників, - викликав до табору команди Євгена Коноплянку, який нині не демонструє переконливого футболу в чемпіонаті Польщі, а за збірну востаннє грав ще у вересні 2020-го.

У матчі з англійцями Україні не зможе допомогти центральний захисник Ілля Забарний, який продовжує відновлюватися від травми. Також під питанням участь із перших хвилин у грі Андрія Ярмоленка - він не брав участі в останніх матчах за свій клуб через пошкодження. Напередодні капітан займався індивідуально.

Відзначимо, що правий захисник Юхим Конопля був виключений із заявки через травму, хоча після цього зіграв за Шахтар у матчі чемпіонату України.

Історія зустрічей

Команди грали між собою 8 разів. Двічі - у фінальній стадії чемпіонатів Європи, чотири рази - у кваліфікації ЧЄ та ЧС і ще двічі - в товариських матчах. Україна змогла перемогти лише одного разу - у 2009-му в межах відбору на ЧС-2010. Двічі було зафіксовано нічиї та 5 разів вигравали англійці.

Пряма мова

Гарет Саутгейт (головний тренер збірної Англії): очікуйте пізніше

Руслан Ротань (в. о. головного тренера збірної України): очікуйте пізніше

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд - Шоу, Магвайр, Стоунз, Тріпп'єр - Райс, Гендерсон, Беллінгем - Фоден, Кейн, Сака.

Україна: Трубін - Зінченко, Матвієнко, Сарапій, Караваєв - Степаненко, Сидорчук - Мудрик, Маліновський, Циганков - Довбик

Цифри та факти

  • Команди 5 разів зустрічалися в Англії - 4 перемоги господарів і 1 нічия;
  • У складі Англії - лише один легіонер, в України - 10;
  • Це перша очна зустріч даних суперників у межах відбору до чемпіонатів Європи;
  • Остання гра завершилась розгромом українців - в 1/4 фіналу Євро-2020 Англія перемогла 4:0.

Прогноз букмекерів

Англія – 1,30, Україна – 10,50, нічия – 5,70.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії - 3:1.

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