Лаціо здолав Рому, Наполі знищив Торіно: результати матчів Серії А

У 27-у турі Серії А відбувся 1 поєдинок

Джерело - Чемпіон.

У межах 27-го туру італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 19 березня

Сампдорія - Верона 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Габб'ядіні, 2:0 - 35 Габб'ядіні, 2:1 - 89 Фараоні, 3:1 - 90+9 Дзанолі

Торіно - Наполі 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Осімхен, 0:2 - 35 Кварацхелія (пен), 0:3 - 51 Осімхен, 0:4 - 68 Ндомбеле

Фіорентина - Лечче 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Галло (авт)

Лаціо - Рома 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Дзакканьї

Сьогодні, 19 березня, відбудеться ще один матч у Серії А:

21:45 Інтер - Ювентус