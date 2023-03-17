Головне
Челсі Мудрика зіграє з Реалом: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЧ
Сьогодні 13:20 1751
Визначився офіційний транслятор матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 15:57 211
Лех гратиме з Фіорентиною: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛК
Сьогодні 15:18 423
Металіст та Олександрія не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 241
Ювентус зіграє зі Спортінгом, МЮ - з Севільєю: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу ЛЄ
Сьогодні 14:16 524
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 13:37 563 2
Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: як це було
Сьогодні 13:20 3642
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 11:20 67144
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:01 46688 5
Зінченко отримав середню оцінку за матч Арсенал - Спортінг
Сьогодні 09:17 515
Прямі трансляції

Петраков дивно пояснив виклик гравців з чемпіонату Росії

Сьогодні 16:37 304 0
Олександр Петраков прокоментував майбутній матч з Туреччиною.
Петраков дивно пояснив виклик гравців з чемпіонату Росії
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер національної збірної Вірменії Олександр Петраков відреагував на виклик гравців, які виступають у чемпіонатах Росії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

Актуально: Петраков викликав у збірну Вірменії чотирьох гравців з чемпіонату росії

Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", - відзначив Петраков.

Раніше Сабо засудив Петракова за виклик у збірну Вірменії гравців з росії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи 8528
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 4664
Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар 7:1. Як це було - Ліга Європи 12104 1
24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 24 роки тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 6416
Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА Виліт Шахтаря не вплинув на становище України: оновлена таблиця коефіцієнтів УЄФА 46688 5
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 67144
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28877
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108629
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23574
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 33644 1
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7129
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17142