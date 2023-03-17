Петраков дивно пояснив виклик гравців з чемпіонату Росії

Головний тренер національної збірної Вірменії Олександр Петраков відреагував на виклик гравців, які виступають у чемпіонатах Росії.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію, і я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру.

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Пріоритет — це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію", - відзначив Петраков.