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Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: онлайн-трансляція

Сьогодні 11:51 2452 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: онлайн-трансляція
#Баварія, #Бенфіка, #Інтер, #Манчестер Сіті, #Мілан, #Наполі, #Реал Мадрид, #Челсі, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії. Початок о 13:00 за київським часом.

Учасники

  • Баварія (Мюнхен, Німеччина)
  • Бенфіка (Лісабон, Португалія)
  • Челсі (Лондон, Англія)
  • Інтер (Мілан, Італія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Мілан (Італія)
  • Реал (Мадрид, Іспанія)
  • Наполі (Неаполь, Італія)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися одне з одним.

Відбувається у три етапи:

  1. чвертьфіналу;
  2. півфіналів;
  3. визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.

Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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