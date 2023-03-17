Ліга чемпіонів 2022/23 - жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 17 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії. Початок о 13:00 за київським часом.

Учасники

Баварія (Мюнхен, Німеччина)

Бенфіка (Лісабон, Португалія)

Челсі (Лондон, Англія)

Інтер (Мілан, Італія)

Манчестер Сіті (Англія)

Мілан (Італія)

Реал (Мадрид, Іспанія)

Наполі (Неаполь, Італія)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися одне з одним.

Відбувається у три етапи:

чвертьфіналу; півфіналів; визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 11 та 12 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 і 19 квітня. Півфінали відбудуться 9/10 та 16/17 травня.

Фінал - 10 червня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.