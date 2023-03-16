Головне
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:38 2203
Шахтар завітає в гості до Феєнорда: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:19 131
Букмекери не вірять у прохід Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:00 165
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 05:23 1678
Визначились усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1028
Реал переміг Ліверпуль, Наполі розгромив Айнтрахт: результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 754
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Вчора 15:52 325
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Вчора 14:17 818
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Вчора 09:14 729
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
14.03.2023 23:58 1041
Прямі трансляції

Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні 07:24 2218 0
Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і роттердамський Феєнорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи визначать чвертьфіналіста турніру.

Матч відбудеться 16 березня о 19:45 за київським часом.

Дивіться онлайн відео голів і огляд матчу в режимі реального часу у цій новині. Також наш сайт проведе текстову трансляцію гри. Пряма трансляції матчу на сервісі Volia TV.

Перша гра у Варшаві тиждень тому завершилася  нічиєю (1:1), яка дозволила Україні закріпитися на 14-й сходинці в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 2203
Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Нападник Гента Орбан оформив шалений хет-трик за 3 хвилини в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО 1878
Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Феєнорд - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 1853
Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 Бетербієв: Я не програв Усику на Олімпіаді-2012 2500
Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна 3908
Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО Влада Зінченко підкорила фанів Арсенала емоційним святкуванням камбеку проти Борнмута - ВІДЕО 2138
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22922
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 108519
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13723 6
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 37491 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 238941
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 8820