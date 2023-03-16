Феєнорд - Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар і роттердамський Феєнорд у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи визначать чвертьфіналіста турніру.

Матч відбудеться 16 березня о 19:45 за київським часом.

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Перша гра у Варшаві тиждень тому завершилася нічиєю (1:1), яка дозволила Україні закріпитися на 14-й сходинці в таблиці коефіцієнтів УЄФА.