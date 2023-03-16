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Феєнорд - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи

Сьогодні 20:50 5185 0
Феєнорд - Шахтар 3:0. ОНЛАЙН - Ліга Європи
#Ліга Європи, #Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

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46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри. Феєнорд громить Шахтар.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Небезпечно пробивав Джаханбахш, трохи повз ворота пройшов м'яч.

42' Траоре вийшов один на один, але не зміг переграти голкіпера. Після завершення епізоду арбітра зафіксував офсайд.

40' Хімінес на ударну позицію вийшов, але вище воріт пробив.

38' Гол! Кьокчу розвів Трубіна та м'яч по кутах.

36' Пенальті у ворота Шахтаря! Ідріссі прострілював з флангу, а Юхим виставив руку.

34' Притислися зараз гравці Шахтаря до своєї половини поля. Феєнорд не поспішає розвивати свою позиційну атаку.

32' Судаков пробивав після прострілу від Коноплі, Феєнорд відбивається.

30' Судаков дуже небезпечно пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив у поперечину.

29' Бондаренко подавав на ближню стійку - господарі відбиваються.

28' Криськів увійшов у карний майданчик, але нідерландці вибили м'яч на кутовий.

26' Зубков впав у штрафному майданчику. Свисток арбітр промовчив.

25' Степаненко наважився на дальій удар, який був заблокований захисником.

24' Гол! Феєнорд подвоює рахунок у матчі. Кьокчу опинився один у центрі поля, протягнув м'яч і потужно пробив у дальній кут.

23' Ідріссі увірвався у штрафний майданчик, пройшов кілька захисників і пробив по воротах. Трубін рятує свою команду.

22' Лопес небезпечно прострілював у район воротарського майданчика. Трубін ногою вибив м'яч подалі.

20' Бондаренко грубо в'їхав по ногах Кьокчу на фланзі. Жовта картка для українця.

19' У центрі поля Ідріссі збив Бондаренка. Суддя фіксує фол.

17' Зубков зачепився за м'яч біля кутового прапорця, однак був змушений відпасовувати назад.

16' Контролюють "гірники" м'яч, але до чужих воріт підійти не вдається.

14' Шиманський невдало пробивав з-за меж карного майданчика.

13' Джаханбахш наважився на дальній постріл. Повз ворота пройшов м'яч.

11' Михайліченко подавав на дальню стійку на Траоре, але форвард Шахтаря не дотягнувся до м'яча.

9' Гол! Феєнорд відкриває рахунок у матчі! Хімінес отримав м'яч у штрафному майданчику, розвернувся і пробив низом повз Трубіна.

8' Пішов у дриблінг Криськів, але втратив м'яч у центрі поля.

7' Зубков виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто не відгукнувся на цю передачу.

6' Ідріссі обігрувався на фланзі з партнером, але випустив ігровий снаряд за межі поля.

4' Хімінес пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч пішов повз ворота.

2' У центрі поля Шиманський збив Матвієнка. Штрафний для "гірників".

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Феєєнорд: Велленройтер – Гертрейда, Ганцко, Траунер, Лопес – Кьокчю, Віффер, Шиманський – Джаханбахш, Хімінес, Ідріссі

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре

Запасні: Шевченко, Пятов, Тейлор, Фарина, Ракицький, Джурасек, Топалов, Очеретько, Назарина, Петряк, Сікан, Келсі

Донецький Шахтар завітає в гості до Феєнорда у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 16 березня, на стадіоні стадіон Феєнорд у Роттердамі. Початок о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри. Пряму трансляцію матчу дивіться в сервісі Volia TV.

Перший матч завершився з рахунком 1:1.

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