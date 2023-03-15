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Голанд лідерує за кількістю голів у середньому за матч ЛЧ

Сьогодні 12:38 134 0
Норвежець забив 33 голи у 25 матчах
Голанд лідерує за кількістю голів у середньому за матч ЛЧ
Фото: AFP
#Ерлінг Голанд, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

Після пента-трику у ворота Лейпцига нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд досяг відмітки у 33 голи у межах Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє SportBible.

Для цього 22-річному норвежцю знадобилося 25 ігор. У середньому форвард має 1.32 гола в одному матчі турніру.

  Актуально: Манчестер Сіті - Лейпциг 7:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

За цим показником Голанд випереджає Роберта Левандовського (0.82), Ліонеля Мессі (0.79), Кріштіану Роналду (0.77), Кіліана Мбаппе (0.66) та Каріма Бензема (0.60).

Нагадаємо, Голанд - третій футболіст в історії Ліги чемпіонів, який забив 5 голів у матчі.

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