Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.

З 4 лютого по 18 березня відбувається Відкритий зимовий кубок Професіональної футбольної ліги України.

У дебютному турнірі беруть участь сім команд.

Турнір відбувається у форматі кожна з кожною в одне коло, а черговість "домашніх" та "виїзних" матчів визначає адміністрація ПФЛ.

Календар

1 тур

4 лютого

13:00. Лівий берег - Чайка - 1:0

5 лютого

12:30. Дружба - Нива Бузова - 2:4

14:00. Нива Вінниця - Окко - 2:0

Кремінь пропускає цей тур.

2 тур

11 лютого

13:00. Дружба - Лівий берег - 0:1

14:00. Нива Бузова - Окко - 3:1

12 лютого

13:00. Чайка - Кремінь - 8:0

Нива Вінниця пропускає тур

3 тур

18 лютого

13:00. Лівий Берег - Нива Бузова - 1:0

14:00. Кремінь - Дружба (Мирівка) - 1:2

14:00. Чайка - Нива Вінниця - 2:0

4 тур

25 лютого

12:00. Дружба - Нива Вінниця - 3:0

13.00. Лівий Берег - Кремінь - 2:0

14:00. Чайка - Окко - 2:0

5 тур

3 березня

11:00. Окко - Дружба - 1:0

4 березня

13:00. Кремінь - Нива Бузова - 0:3

5 березня

14:00. Нива Вінниця - Лівий Берег - 0:3

6 тур

11 березня

13:00. Нива Б - Чайка - 3:1

14:00. Кремінь - Нива В - 3:1

14 березня

14:00. Лівий Берег - Окко - 4:0

Турнірне становище команд станом на 14 березня 2023 р. М Команда М В Н П М О 1. Лівий берег Київ 6 6 0 0 12:0 18 2. Нива с. Бузова 5 4 0 1 13:5 12 3. Дружба с. Мирівка 5 2 0 3 7:7 6 4. Нива Вінниця 5 2 0 3 5:9 6 5. Чайка Київська обл. 5 2 0 3 11:6 6 6. Окко м. Харків 5 1 0 4 2:11 3 7. Кремінь Кременчук 5 1 0 4 4:16 3

Призери турніру будуть нагороджені кубками та медалями. Стадіони, на яких проводяться матчі Кубка, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття.