Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Матч відбудеться 16 березня

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи УЄФА 2022/23 Плей-оф, 1/8 фіналу 16 березня, 2023 рік. 19:45 Феєнорд (Ротердам, Нідерланди) - Шахтар (Донецьк, Україна) Стадіон Де Кейп (Роттердам, Нідерланди) Головний арбітр - Трансляція - Volia

16 березня донецький Шахтар у матчі-відповіді Ліги Європи-2022/23 зіграє проти Феєнорду. Поєдинок 1/8 фіналу відбудеться на стадіоні Де Кейп у Роттердамі та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Феєнорд

Феєнорд йде зараз першим у чемпіонаті Нідерландів. Там команда не програє вже 16 матчів поспіль. А остання поразка клубу в офіційних матчах відбулася ще 27 жовтня 2022 року в матчі групового етапу Ліги Європи - на виїзді Штурму. При цьому в першому матчі між цими командами Феєнорд на власному полі розгромив суперника 6:0. І саме ця перемога з таким рахунком і дозволила Феєнорду вийти з групи з першого місця. Адже всі чотири команди в цьому квартеті набрали по 8 очок (там ще виступали Мідтьюлланн та Лаціо), і нідерландський клуб всіх випередив саме завдяки різниці та кількості забитих голів. Після першого матчу з Шахтарем (1:1) Феєнорд вдома здобув вольову перемогу над Волендамом (2:1).

Шахтар

В 1/16 фіналу турніру гірники з труднощами пройшли Ренн. Чудову гру у серії пенальті продемонстрував голкіпер Анатолій Трубін. У чемпіонаті України донецька команда цього року святкувала дві впевнені перемоги над Минаєм та Металістом 1925. Після першого матчу з Феєнордом (1:1) Шахтар здобув перемогу над Кривбасом (3:0) у матчі УПЛ.

Історія зустрічей

Шахтар та Феєнорд між собою провели три офіційні матчі. Два матчі були у рамках Ліги чемпіонів у 2017 році. В обох матчах перемоги здобули гірники - 3:1 та 2:1. У першому матчі цього протистояння матч завершився внічию - 1:1.

Пряма мова

Арне Слот: (головний тренер Феєнорду): зявиться пізніше. Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): зявиться пізніше.

Орієнтовні склади

Феєнорд: Велленройтер, Хартман, Віффер, Ганцко, Геертрейда, Джаханбахш, Ідріссі, Кокджу, Педерсен, Хіменес, Ділросун

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький, Назарина, Михайліченко, Бондар, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають нідерландську команду: Перемога Феєнорду - 1,53. Нічия - 4,50. Перемога Шахтаря - 6,30.

Прогноз Чемпіона

Перемога Феєнорду - 2:0.