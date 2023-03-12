Ніцца та Нант не визначили сильнішого: результати матчів 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 поєдинків.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 12 березня
Клермон - Ланс 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 30 Опенда, 0:2 - 33 Опенда, 0:3 - 34 Опенда, 0:4 - 76 Моріс
Анже - Тулуза 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Деслер, 0:2 - 46 Даллінга
Аяччо - Монпельє 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 68 Вахі
Лор’ян - Труа 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Дьєнг, 2:0 - 90+1 Діарра
Нант - Ніцца 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Моффі, 1:1 - 31 Сіссоко, 0:1 - 71 Ндаїшіміє, 2:2 - 88 Мостафа
Сьогодні, 12 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:
18:05. Монако - Реймс
21:45. Марсель - Страсбур
Нагадаємо, що вчора у матчі 27-го туру французької Ліги 1 ПСЖ здолав Брест.