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Ніцца та Нант не визначили сильнішого, Монако програв Реймсу: результати матчів 27 туру Ліги 1

Сьогодні 19:58 394 0
У межах 27-го туру Ліги 1 відбулося 5 матчів
Ніцца та Нант не визначили сильнішого, Монако програв Реймсу: результати матчів 27 туру Ліги 1
#Клермон, #Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Руслан Маліновський, #Марсель, #Монако, #Нант, #Ніцца, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі французької Ліги 1 відбулося 5 поєдинків.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
27 тур, 12 березня

Клермон - Ланс 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 30 Опенда, 0:2 - 33 Опенда, 0:3 - 34 Опенда, 0:4 - 76 Моріс

Анже - Тулуза 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Деслер, 0:2 - 46 Даллінга

Аяччо - Монпельє 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Вахі

Лор’ян - Труа 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Дьєнг, 2:0 - 90+1 Діарра

Нант - Ніцца 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Моффі, 1:1 - 31 Сіссоко, 0:1 - 71 Ндаїшіміє, 2:2 - 88 Мостафа

Монако - Реймс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 51 Балогун

Сьогодні, 12 березня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Марсель - Страсбур

Нагадаємо, що вчора у матчі 27-го туру французької Ліги 1 ПСЖ здолав Брест.

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