Головне
Усик та Ф'юрі домовилися про проведення бою
Вчора 08:18 5435 6
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1088
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8175
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства
Сьогодні 10:24 1643
Марченко програв Перу у півфіналі турніру у Мексиці
Сьогодні 08:55 179
СК Дніпро-1 зіграє з Динамо, Шахтар - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 12 березня
Сьогодні 08:08 556
Челсі з асистом Мудрика переміг Лестер, Ліверпуль поступився Борнмуту Забарного: результати 27 туру АПЛ
Вчора 21:26 1114
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО
Вчора 19:04 13076
Збірна України фінішувала п'ятою в естафеті Кубка світу в Естерсунді
Вчора 18:43 984
Чорноморець зіграв внічию з Металістом 1925 у 17 турі УПЛ
Вчора 16:57 326
Прямі трансляції

Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 10:25 8175 0
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
#Кремінь, #Нива Вінниця, #ФК Чайка, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

З 4 лютого по 18 березня відбувається Відкритий зимовий кубок Професіональної футбольної ліги України. 

У дебютному турнірі беруть участь сім команд.

Турнір відбувається у форматі кожна з кожною в одне коло, а черговість "домашніх" та "виїзних" матчів визначає адміністрація ПФЛ.

Календар

1 тур

4 лютого

13:00. Лівий берег - Чайка - 1:0

5 лютого 

12:30. Дружба - Нива Бузова - 2:4

14:00. Нива Вінниця - Окко - 2:0

Кремінь пропускає цей тур.

2 тур

11 лютого 

13:00. Дружба - Лівий берег - 0:1

14:00. Нива Бузова - Окко - 3:1

12 лютого

13:00. Чайка - Кремінь - 8:0

Нива Вінниця пропускає тур

3 тур

18 лютого

13:00. Лівий Берег - Нива Бузова - 1:0

14:00. Кремінь - Дружба (Мирівка) - 1:2

14:00. Чайка - Нива Вінниця - 2:0

4 тур 

25 лютого

12:00. Дружба - Нива Вінниця - 3:0

13.00. Лівий Берег - Кремінь - 2:0

14:00. Чайка - Окко - 2:0

5 тур

3 березня

11:00. Окко - Дружба - 1:0

4 березня

13:00. Кремінь - Нива Бузова - 0:3

5 березня

14:00. Нива Вінниця - Лівий Берег - 0:3

6  тур

11 березня 

13:00. Нива Б - Чайка - 3:1

14:00. Кремінь - Нива В - 3:1

12 березня 

14:00. Лівий Берег - Окко

Турнірне становище команд станом на 11 березня 2023 р.
                                   
М Команда М В Н П М О
1. Лівий берег Київ 5 5 0 0 8:0 15
2. Нива с. Бузова 5 4 0 1 13:5 12
3. Дружба с. Мирівка 5 2 0 3 7:7 6
4. Нива Вінниця 5 2 0 3 5:9 6
5. Чайка Київська обл. 5 2 0 3 11:6 6
6. Окко м. Харків 4 1 0 3 2:7 3
7. Кремінь Кременчук 5 1 0 4 4:16 3

Призери турніру будуть нагороджені кубками та медалями. Стадіони, на яких проводяться матчі Кубка, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Естерсунді 1983
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 2625
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 1749
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 2008
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 4338
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 13076
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 23401
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32485 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 960
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3286
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27767
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 37034 2