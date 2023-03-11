Баварія розібралась з Аугсбургом: результати 24 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 24 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 11 березня
Айнтрахт - Штутгарт 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Роде, 1:1 - 75 Сілас
Баварія - Аугсбург 5:3 (4:1)
Голи: 0:1 - 3 Беріша, 1:1 - 15 Канселу, 2:1 - 19 Павар, 3:1 - 35 Павар, 4:1 - 45 Сане, 4:2 - 60 Беріша, 5:2 - 74 Девіс, 5:3 - 90+3 Кардона
Герта - Майнц 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Нганкам, 1:1 - 57 Айорк
РБ Лейпциг - Боруссія М 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Вернер, 2:0 - 71 Форсберг, 3:0 - 80 Гвардіол
Сьогодні, 11 березня, у Бундеслізі буде зіграно ще один матч.
19:30 Шальке - Боруссія Д