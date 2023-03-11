Баварія розібралась з Аугсбургом: результати 24 туру Бундесліги

Результати 24 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 11 березня

Айнтрахт - Штутгарт 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Роде, 1:1 - 75 Сілас

Баварія - Аугсбург 5:3 (4:1)

Голи: 0:1 - 3 Беріша, 1:1 - 15 Канселу, 2:1 - 19 Павар, 3:1 - 35 Павар, 4:1 - 45 Сане, 4:2 - 60 Беріша, 5:2 - 74 Девіс, 5:3 - 90+3 Кардона

Герта - Майнц 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Нганкам, 1:1 - 57 Айорк

РБ Лейпциг - Боруссія М 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Вернер, 2:0 - 71 Форсберг, 3:0 - 80 Гвардіол

Сьогодні, 11 березня, у Бундеслізі буде зіграно ще один матч.

19:30 Шальке - Боруссія Д