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Феєнорд - Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи

Сьогодні 04:30 169 0
Матч відбудеться у четвер, 16 березня
Феєнорд - Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи
#Феєнорд, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар на виїзді зіграє з Феєнордом.

Підключитися до Мегого

Матч відбудеться у четвер, 16 березня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo. Слідкуйте за матчем Шахтаря на нашому сайті в текстовій онлайн-трансляції.

В 1/16 фіналу "гірники" за сумою двох матчів вибили з турніру французький Ренн. Вдома підопічні Йовічевича здобули мінімальну перемогу (2:1), основний час матчу-відповіді завершився перемогою господарів (1:0), у додатковий час суперники обмінялися голами, а в серії пенальті вправнішими виявились футболісти Шахтаря. Нагадаємо, що у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграв внічию з Феєнордом - 1:1.

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