Баварія - ПСЖ 1:0. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
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80' Мбаппе знову завдяки індивідуальним діям заробив кутовий для своєї команди.
79' Заміна в складі ПСЖ: замість Руїса на поле вийшов Заїр-Емері.
77' Мюллер збив Мессі в центрі поля. Штрафний для парижан.
76' Сане впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав.
74' Сане намагався накрутити Рамоса і пробити по воротах, але удар виявився неточним.
72' Мюллер трохи забарився і опинився в офсайді.
70' Втікали у контратаку гравці Баварії, але передачу Комана перехопив Мендеш.
69' Мессі підібрав м'яч після кутового і намагався пробити по воротах, але кілька гравців у підкаті заблокували цей удар.
68' Заміна в складі Баварії: замість Чупо-Мотінга на поле вийшов Сане.
67' Мбаппе відірвався від захисника і пробивав з гострого кута, Зоммер забирає м'яч у руки.
65' Знову Мессі подавав, на цей раз мюнхенці відбиваються.
64' Рамос небезпечно пробивав після корнера, Зоммер у класному стрибку рятує свою команду.
63' Знову Мбаппе протаскує м'яч у карний майданчик, на цей раз кутовий заробляє.
62' Мбаппе увійшов у штрафний майданчик, але Упамекано зміг вибити м'яч з-під ніг нападника.
60' ГОООООООЛ! Баварія виходить вперед! Верраті втратив м'яч перед своїми воротами, Горецка викотив на Чупо-Мотінга, який пробив у порожні ворота.
58' Мюллер виконував простріл з правого флангу, парижани відбиваються.
56' Лежить на газоні Мендеш. Пошкодження отримав захисник ПСЖ.
54' Намагався Мусіала виконати розрізну передачу, але Перейра у підкаті перехопив м'яч.
52' Забила Баварія у ворота суперника, але Мюллер опинився в невеличкому офсайді. ВАР скасував цей гол.
50' Небезпечно пробивав Кімміх, але влучив у Чупо-Мотінга німець.
49' Мбаппе пробивав з меж карного майданчика, удар блокується.
47' Ще одна заміна в складі ПСЖ: Мукієле, який вже заміняв Маркіньйоса, сів на лавку для запасних. Гру продовжив Бічіабу.
46' Другий тайм розпочався!
Перший тайм розпочався!
45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.
44' Мессі шукав партнера в штрафному майданчику суперника, але на виході зіграв Зоммер і забрав м'яч у руки.
42' Кімміх подавав небезпечно, пробивав головою Горецка, але м'яч було заблоковано.
40' Девіс рохитав Хакімі і прострілював у центр - від Мукієле м'яч пішов на кутовий.
38' Оце момент! Вітінья пробивав у порожні ворота метрів з 15, але Де Лігт у підкаті зміг з лінії воріт вибити м'яч.
36' Вимушена заміна в складі ПСЖ: замість Маркіньйоса на поле вийшов Мукієле.
35' Маркіньойс на газоні опинився. Потребує заміни капітан ПСЖ.
33' Мендеш збив Комана на фланзі. Штрафний для Баварії.
31' Мусіала обігрався з Девісом і пробивав з гострого кута, Доннарумма рятує свою команду.
29' Менш активно пресингують парижани, Баварія створює затяжну позиційну атаку.
27' Коман прорвався по флангу і подавав на Чупо-Мотінга. М'яч прийшовся у руки Доннаруммі.
25' Пожежа біля воріт Баварії. Мессі кілька разів майже впритул пробивав, але мюнхенці кістьми лягають під цей удар і рятуються.
23' Горецка зупинив грубо Мессі в центрі поля. Арбітр усне попередження зробив німцю.
21' Фабіан Руїс намагався зачепитися за м'яч у штрафному майданчику Баварії, але Де Лігти розрядив обстановку.
19' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч і не зміг віддати акцентований пас у центр.
18' Мессі виконував подачу з кутового. М'яч прийшовся у руки Зоммеру.
17' Вітінья перехопив м'яч у центрі, але закидання на Хакімі виявилося засильним.
16' Горецка наважився на дальній удар, Доннарума забрав м'яч у руки.
15' Вератті класно у підкаті зіграв на фланзі і зупинив атаку Баварії.
13' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але боровся із захисником занадто активно. Фол в атаці.
11' Хакімі намагався на дальню стійку подавати, але м'яч вийшов за межі воріт.
9' Чупо-Мотінг занадто активно пресенгував і порушив правила.
7' Мбаппе невдало прокинув м'яч на фланзі, в боротьбі з Упамекано. Зоммер виконає удар від воріт.
5' Перейра жорстко в підкаті зіграв. Штрафний для Баварії.
3' Руїс вибивав м'яч подалі від своїх воріт, але м'яч рикошетом від гравця Баварії пішов в аут.
2' Мбаппе з гострого кута прострілював, Зоммер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Лігає чемпіонів!
Команди виходять на поле!
Перший матч мінімально виграла Баварія (1:0).
Стартові склади команд:
Баварія: Зоммер – Станішіч, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала – Шупо-Мотінг.
Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагімовіч.
ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Верратті, Руїс, Мендеш – Мессі, Мбаппе.
Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Санчеш, Мукієле, Солер, Пембеле, Бітшіабу, Заїр-Емері, Гарбі, Екітіке.
Баварія вдома зіграє з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться у середу, 8 березня, на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.