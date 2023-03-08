Баварія - ПСЖ 1:0. ОНЛАЙН - Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

80' Мбаппе знову завдяки індивідуальним діям заробив кутовий для своєї команди.

79' Заміна в складі ПСЖ: замість Руїса на поле вийшов Заїр-Емері.

77' Мюллер збив Мессі в центрі поля. Штрафний для парижан.

76' Сане впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав.

74' Сане намагався накрутити Рамоса і пробити по воротах, але удар виявився неточним.

72' Мюллер трохи забарився і опинився в офсайді.

70' Втікали у контратаку гравці Баварії, але передачу Комана перехопив Мендеш.

69' Мессі підібрав м'яч після кутового і намагався пробити по воротах, але кілька гравців у підкаті заблокували цей удар.

68' Заміна в складі Баварії: замість Чупо-Мотінга на поле вийшов Сане.

67' Мбаппе відірвався від захисника і пробивав з гострого кута, Зоммер забирає м'яч у руки.

65' Знову Мессі подавав, на цей раз мюнхенці відбиваються.

64' Рамос небезпечно пробивав після корнера, Зоммер у класному стрибку рятує свою команду.

63' Знову Мбаппе протаскує м'яч у карний майданчик, на цей раз кутовий заробляє.

62' Мбаппе увійшов у штрафний майданчик, але Упамекано зміг вибити м'яч з-під ніг нападника.

60' ГОООООООЛ! Баварія виходить вперед! Верраті втратив м'яч перед своїми воротами, Горецка викотив на Чупо-Мотінга, який пробив у порожні ворота.

58' Мюллер виконував простріл з правого флангу, парижани відбиваються.

56' Лежить на газоні Мендеш. Пошкодження отримав захисник ПСЖ.

54' Намагався Мусіала виконати розрізну передачу, але Перейра у підкаті перехопив м'яч.

52' Забила Баварія у ворота суперника, але Мюллер опинився в невеличкому офсайді. ВАР скасував цей гол.

50' Небезпечно пробивав Кімміх, але влучив у Чупо-Мотінга німець.

49' Мбаппе пробивав з меж карного майданчика, удар блокується.

47' Ще одна заміна в складі ПСЖ: Мукієле, який вже заміняв Маркіньйоса, сів на лавку для запасних. Гру продовжив Бічіабу.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм розпочався!

45' 2 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Мессі шукав партнера в штрафному майданчику суперника, але на виході зіграв Зоммер і забрав м'яч у руки.

42' Кімміх подавав небезпечно, пробивав головою Горецка, але м'яч було заблоковано.

40' Девіс рохитав Хакімі і прострілював у центр - від Мукієле м'яч пішов на кутовий.

38' Оце момент! Вітінья пробивав у порожні ворота метрів з 15, але Де Лігт у підкаті зміг з лінії воріт вибити м'яч.

36' Вимушена заміна в складі ПСЖ: замість Маркіньйоса на поле вийшов Мукієле.

35' Маркіньойс на газоні опинився. Потребує заміни капітан ПСЖ.

33' Мендеш збив Комана на фланзі. Штрафний для Баварії.

31' Мусіала обігрався з Девісом і пробивав з гострого кута, Доннарумма рятує свою команду.

29' Менш активно пресингують парижани, Баварія створює затяжну позиційну атаку.

27' Коман прорвався по флангу і подавав на Чупо-Мотінга. М'яч прийшовся у руки Доннаруммі.

25' Пожежа біля воріт Баварії. Мессі кілька разів майже впритул пробивав, але мюнхенці кістьми лягають під цей удар і рятуються.

23' Горецка зупинив грубо Мессі в центрі поля. Арбітр усне попередження зробив німцю.

21' Фабіан Руїс намагався зачепитися за м'яч у штрафному майданчику Баварії, але Де Лігти розрядив обстановку.

19' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але задалеко відпустив м'яч і не зміг віддати акцентований пас у центр.

18' Мессі виконував подачу з кутового. М'яч прийшовся у руки Зоммеру.

17' Вітінья перехопив м'яч у центрі, але закидання на Хакімі виявилося засильним.

16' Горецка наважився на дальній удар, Доннарума забрав м'яч у руки.

15' Вератті класно у підкаті зіграв на фланзі і зупинив атаку Баварії.

13' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але боровся із захисником занадто активно. Фол в атаці.

11' Хакімі намагався на дальню стійку подавати, але м'яч вийшов за межі воріт.

9' Чупо-Мотінг занадто активно пресенгував і порушив правила.

7' Мбаппе невдало прокинув м'яч на фланзі, в боротьбі з Упамекано. Зоммер виконає удар від воріт.

5' Перейра жорстко в підкаті зіграв. Штрафний для Баварії.

3' Руїс вибивав м'яч подалі від своїх воріт, але м'яч рикошетом від гравця Баварії пішов в аут.

2' Мбаппе з гострого кута прострілював, Зоммер вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Лігає чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Перший матч мінімально виграла Баварія (1:0).

Стартові склади команд:

Баварія: Зоммер – Станішіч, Упамекано, де Лігт, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллєр, Мусіала – Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагімовіч.

ПСЖ: Доннарумма – Маркіньйос, Рамос, Данілу – Хакімі, Вітінья, Верратті, Руїс, Мендеш – Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Санчеш, Мукієле, Солер, Пембеле, Бітшіабу, Заїр-Емері, Гарбі, Екітіке.

Баварія вдома зіграє з ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 8 березня, на стадіоні Альянц Арена у Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.