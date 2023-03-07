Жиру може пропустити матч із Тоттенгемом

Олів'є Жіру може не зіграти у матчі з Тоттенгемом

Нападник Мілана Олів'є Жіру може пропустити виїзний матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

36-річний форвард у понеділок пропустив тренування "росонері" через грип.

Наголошується, що француз вже йде на поправку, проте його участь у грі зі "шпорами" перебуває під питанням.

Нагадаємо, перший матч між командами у Мілані завершився мінімальною перемогою господарів поля (1:0). Зустріч у відповідь відбудеться 8 березня в Лондоні.

Раніше Мілан зареєстрував основного голкіпера Меньяна на Лігу Чемпіонів.