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Жиру може пропустити матч із Тоттенгемом

Сьогодні 11:27 193 0
Олів'є Жіру може не зіграти у матчі з Тоттенгемом
Жиру може пропустити матч із Тоттенгемом
Фото - gettyimages
#Мілан, #Тоттенгем, #Олів'є Жіру

Джерело - sport.ua.

Нападник Мілана Олів'є Жіру може пропустити виїзний матч у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

36-річний форвард у понеділок пропустив тренування "росонері" через грип.

Наголошується, що француз вже йде на поправку, проте його участь у грі зі "шпорами" перебуває під питанням.

Нагадаємо, перший матч між командами у Мілані завершився мінімальною перемогою господарів поля (1:0). Зустріч у відповідь відбудеться 8 березня в Лондоні. 

Раніше Мілан зареєстрував основного голкіпера Меньяна на Лігу Чемпіонів.

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