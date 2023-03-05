Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
З 4 лютого по 18 березня відбувається Відкритий зимовий кубок Професіональної футбольної ліги України.
У дебютному турнірі беруть участь сім команд.
Турнір відбувається у форматі кожна з кожною в одне коло, а черговість "домашніх" та "виїзних" матчів визначає адміністрація ПФЛ.
Календар
1 тур
4 лютого
13:00. Лівий берег - Чайка - 1:0
5 лютого
12:30. Дружба - Нива Бузова - 2:4
14:00. Нива Вінниця - Окко - 2:0
Кремінь пропускає цей тур.
2 тур
11 лютого
13:00. Дружба - Лівий берег - 0:1
14:00. Нива Бузова - Окко - 3:1
12 лютого
13:00. Чайка - Кремінь - 8:0
Нива Вінниця пропускає тур
3 тур
18 лютого
13:00. Лівий Берег - Нива Бузова - 1:0
14:00. Кремінь - Дружба (Мирівка) - 1:2
14:00. Чайка - Нива Вінниця - 2:0
4 тур
25 лютого
12:00. Дружба - Нива Вінниця - 3:0
13.00. Лівий Берег - Кремінь - 2:0
14:00. Чайка - Окко - 2:0
Турнірна таблиця:
5 тур
3 березня
11:00. Окко - Дружба - 1:0
4 березня
13:00. Кремінь - Нива Бузова - 0:3
5 березня
14:00. Нива Вінниця - Лівий Берег - 0:3
6 тур
11 березня (базовий день)
Лівий Берег - Окко
Кремінь - Нива В
Нива Б - Чайка
Призери турніру будуть нагороджені кубками та медалями. Стадіони, на яких проводяться матчі Кубку, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття.