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Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця

Вчора 23:17 5629 0
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
#Кремінь, #Нива Вінниця, #ФК Чайка, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

З 4 лютого по 18 березня відбувається Відкритий зимовий кубок Професіональної футбольної ліги України. 

У дебютному турнірі беруть участь сім команд.

Турнір відбувається у форматі кожна з кожною в одне коло, а черговість "домашніх" та "виїзних" матчів визначає адміністрація ПФЛ.

Календар перших двох турів:

1 тур

4 лютого

13:00. Лівий берег - Чайка - 1:0

5 лютого 

12:30. Дружба - Нива Бузова - 2:4

14:00. Нива Вінниця - Окко - 2:0

Кремінь пропускає цей тур.

2 тур

11 лютого 

13:00. Дружба - Лівий берег - 0:1

14:00. Нива Бузова - Окко - 3:1

12 лютого

13:00. Чайка - Кремінь - 8:0

Нива Вінниця пропускає тур

3 тур

18 лютого

13:00. Лівий Берег - Нива Бузова - 1:0

14:00. Кремінь - Дружба (Мирівка) - 1:2

14:00. Чайка - Нива Вінниця - 2:0

4 тур 

25 лютого

12:00. Дружба - Нива Вінниця - 3:0

13.00. Лівий Берег - Кремінь - 2:0

14:00. Чайка - Окко - 2:0

Турнірна таблиця:

5 тур

3 березня

11:00. Окко - Дружба

4 березня

13:00. Кремінь - Нива Бузова

5 березня

14:00. Нива Вінниця - Лівий Берег

Призери турніру будуть нагороджені кубками та медалями. Стадіони, на яких проводяться матчі Кубку, мають бути обладнані укриттям або спорудами, які можуть використовуватись як укриття.

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