Марлос може перебрати до чемпіонату Іспанії

Керівництво Бетіса активно вивчає можливості екстрено підсилити склад, що стало актуальним після важкої травми Набіля Фекіра, який вибув із ладу до кінця сезону.

Про це повідомляє Football Espana.

Іспанський клуб може підписати та дозаявити по ходу сезону когось із вільних агентів.

Серед кандидатів на підписання Бетіс розглядає ексвінгера Металіста, Шахтаря та збірної України Марлоса, останнім клубом якого був бразильський Атлетіко Паранаенсе.

Крім Марлоса, у Бетісі оцінюють кандидатури ексхавбека Брайтона Юргена Локадії, гравця збірної Еквадору Айртона Пресьядо та ексфорварда збірної Німеччини Макса Крузе.

Головною умовою до цих гравців з боку Бетіса буде готовність підписати короткостроковий договір до кінця сезону із відносно невеликою зарплатою.