Феєнорд впевнено переміг Сіттард: результати матчів 23 туру Ередивізі

Джерело - Чемпіон.

У 23-му турі нідерландської Ередивізі з футболу Феєнорд на виїзді переграв Сіттард.

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь суперника Шахтаря у Лізі Європи.

Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі

23 тур, 26 лютого

Сіттард - Феєнорд 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Наварро (авт), 0:2 - 16 Віффер, 0:3 - 43 Хіменес, 1:3 - 48 Дуарте, 2:3 - 63 Раіхао, 2:4 - 84 Сіавас

Сьогодні, 25 лютого, у нідерландській Ередивізі відбувається ще три матчі:

15:30. Вітесс - Аякс

15:30. Еммен - Гоу Ехед Іглс

17:45. ПСВ - Твенте