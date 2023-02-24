Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.
Дивитися процедуру можна на медіасервісі Megogo.
Учасники 1/8 фіналу
Переможці групового етапу (посіяні)
- Арсенал (Англія)
- Бетіс (Іспанія)
- Фенербахче (Туреччина)
- Ференцварош (Угорщина)
- Феєнорд (Нідерланди)
- Фрайбург (Німеччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Юніон (Бельгія)
Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)
- Ювентус (Італія)
- Леверкузен (Німеччина)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Рома (Італія)
- Севілья (Іспанія)
- Шахтар (Україна)
- Спортінг (Португалія)
- Уніон Берлін (Німеччина).
Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря, який у серії пенальті здолав французький Ренн, стане команда із сіяних учасників.