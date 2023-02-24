Головне
Шахтар у серії пенальті переграв Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:53 1743
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті): огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:24 1445
Визначились можливі суперники Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 06:50 2031
Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Сьогодні 06:28 405
Шахтар продовжує боротьбу: визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 01:50 518
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи
Сьогодні 00:50 18873
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 23:55 745
Манчестер Юнайтед дотиснув Барселону, Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:55 1238
Кучер: Фарт був на боці АЕКа
Вчора 22:50 609
СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій
Вчора 21:36 538
Прямі трансляції

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - онлайн-трансляція

Сьогодні 08:24 213 0
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи - онлайн-трансляція
#Ліга Європи, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

24 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування стадії 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Дивитися процедуру можна на медіасервісі Megogo.

Учасники 1/8 фіналу

Переможці групового етапу (посіяні)

  1. Арсенал (Англія)
  2. Бетіс (Іспанія)
  3. Фенербахче (Туреччина)
  4. Ференцварош (Угорщина)
  5. Феєнорд (Нідерланди)
  6. Фрайбург (Німеччина)
  7. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  8. Юніон (Бельгія)

Переможці плей-оф раунду (1/16 фіналу) вибування (несіяні)

  1. Ювентус (Італія)
  2. Леверкузен (Німеччина)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Рома (Італія)
  5. Севілья (Іспанія)
  6. Шахтар (Україна)
  7. Спортінг (Португалія)
  8. Уніон Берлін (Німеччина).

Посіяні команди зіграють із переможцями 1/16 фіналу. Таким чином, суперником донецького Шахтаря, який у серії пенальті здолав французький Ренн, стане команда із сіяних учасників.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи Ренн - Шахтар 2:1 (4:5 по пенальті). Як це було - Ліга Європи 18873
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 15245
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 7723 1
Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу Шахтар забив у ворота Ренна рятівний гол на останній хвилині додаткового часу 2577
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 2410
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 6926
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 255143 4
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106362
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16589
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 22325
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5488 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11180