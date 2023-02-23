Головне
Ренн - Шахтар 1:0. ОНЛАЙН Додатковий час - Ліга Європи
Сьогодні 23:52 5094
Збірна України поступилась Італії у кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 23:55 0
Кучер: Фарт був на боці АЕКа
Сьогодні 22:50 299
Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:42 267
СК Дніпро-1 вилетів з Ліги конференцій
Сьогодні 21:36 354
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій
Сьогодні 21:35 6465 1
«Ренн» – «Шахтар»: «гірники» за крок до 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 20:26 858
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму
Сьогодні 17:13 15052
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з легкої атлетики
Сьогодні 17:12 338
Новосад здобула бронзу на чемпіонаті світу з лижної акробатики
Сьогодні 12:14 352
Прямі трансляції

Шериф з Ковалем вибив Партизан: Результати 1/16 Ліги конференцій

Сьогодні 21:52 442 0
Результати 1/16 Ліги конференцій
Шериф з Ковалем вибив Партизан: Результати 1/16 Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Шериф із Максимом Ковалем у воротах зумів перевернути хід гри. Програвши перший поєдинок 0:1, а також пропустивши вже на 13-й хвилині, команда українця тричі розписалася у воротах суперника, виборовши місце в 1/8 фіналу турніру.

Ліга конференцій
1/16 фіналу, 23 лютого
Другий матч

Партизан - Шериф 1:3 (1:2) - перший матч 1:0

Голи: 1:0 - 13 Меніг, 1:1 - 22 Бадоло, 1:2 - 45+1 Діоп, 1:3 - 47 Діоп

ЧФР Клуж - Лаціо 0:0 - перший матч 0:1

Андерлехт - Лудогорець 2:1 (по пен. 3:0) - перший матч 1:2

Голи: 1:0 - 13 Руссо (автогол), 2:0 - 68 Версхарен, 2:1 - 71 Тьяго

22:00 Базель - Трабзонспор

22:00 Гент - Карабах

22:00 Лех Познань - Буде-Глімт

22:00 Фіорентина - Брага

Коментарі ()
Популярне зараз
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи 2877
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака - онлайн-трансляція LIVE - Ліга конференцій 2238
Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи Ді Марія забив божественний гол у Лізі Європи 4657
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 15052
Ренн - Шахтар 1:0. ОНЛАЙН Додатковий час - Ліга Європи Ренн - Шахтар 1:0. ОНЛАЙН Додатковий час - Ліга Європи 5094
СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака 0:0. Як це було - Ліга конференцій 6466 1
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 33763
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19219
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 16587
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28258
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 23934
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 65114