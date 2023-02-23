Шериф з Ковалем вибив Партизан: Результати 1/16 Ліги конференцій

Результати 1/16 Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Шериф із Максимом Ковалем у воротах зумів перевернути хід гри. Програвши перший поєдинок 0:1, а також пропустивши вже на 13-й хвилині, команда українця тричі розписалася у воротах суперника, виборовши місце в 1/8 фіналу турніру.

Ліга конференцій

1/16 фіналу, 23 лютого

Другий матч

Партизан - Шериф 1:3 (1:2) - перший матч 1:0

Голи: 1:0 - 13 Меніг, 1:1 - 22 Бадоло, 1:2 - 45+1 Діоп, 1:3 - 47 Діоп

ЧФР Клуж - Лаціо 0:0 - перший матч 0:1

Андерлехт - Лудогорець 2:1 (по пен. 3:0) - перший матч 1:2

Голи: 1:0 - 13 Руссо (автогол), 2:0 - 68 Версхарен, 2:1 - 71 Тьяго

22:00 Базель - Трабзонспор

22:00 Гент - Карабах

22:00 Лех Познань - Буде-Глімт

22:00 Фіорентина - Брага