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Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 21:42 84 0
Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи

1/16 фіналу, Матчі-відповіді

23 лютого

Мідтьюланн - Спортінг 0:4 (0:1) - перший матч 1:1

Голи: 0:1 - 21 Коатес, 0:2 - 50 Педру, 0:3 - 77 Педру, 0:4 - 77 Педру

Нант - Ювентус 0:3 (0:2) - перший матч 1:1

Голи: 0:1 - 5 Ді Марія, 0:2 - 20 Ді Марія, 0:3 - 78 Ді Марія

ПСВ - Севілья 2:0 (0:0) - перший матч 0:3

Голи: 1:0 - 77 де Йонг, 2:0 - 90+5 Соареш

19:45 Монако - Баєр

22:00 Манчестер Юнайтед - Барселона

22:00 Рома - Зальцбург

22:00 Уніон Берлін - Аякс

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