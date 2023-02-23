Ювентус розгромив Нант: Результати 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Ліга Європи
1/16 фіналу, Матчі-відповіді
23 лютого
Мідтьюланн - Спортінг 0:4 (0:1) - перший матч 1:1
Голи: 0:1 - 21 Коатес, 0:2 - 50 Педру, 0:3 - 77 Педру, 0:4 - 77 Педру
Нант - Ювентус 0:3 (0:2) - перший матч 1:1
Голи: 0:1 - 5 Ді Марія, 0:2 - 20 Ді Марія, 0:3 - 78 Ді Марія
ПСВ - Севілья 2:0 (0:0) - перший матч 0:3
Голи: 1:0 - 77 де Йонг, 2:0 - 90+5 Соареш
19:45 Монако - Баєр
22:00 Манчестер Юнайтед - Барселона
22:00 Рома - Зальцбург
22:00 Уніон Берлін - Аякс