СК Дніпро-1 - АЕК Ларнака: ОНЛАЙН - Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Стартові склади команд:

Дніпро-1: 93. Валеф, 27.Хайнер, 39. Сваток (кап), 5.Сарапій, 13.Амаш, 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 22.Рубчинський, 23.Бланко, 10.Пеглоу, 9.Гуцуляк.

Запасні: 1.Рибак, 12.Кінарейкін, 2.Кононов, 20.Горбунов, 25.Когут, 29. Назаренко, 34.Танчик.

АЕК: 1.Пірич, 14.Гарсія, 4. Томович, 15.Мілічевіч, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколіш, 12.Лопеш.

Запасні: 38. Тумбас, 40.Стіліонідіс, 3.Мікель Гонсалес, 5. Касас, 10.Трічковські, 21.Енглезу, 24.Кіпрос, 29. Наум, 30.Андреу, 66.Мамас, 99.Ніколіч.

СК Дніпро-1 зіграє з командою АЕК Ларнака у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Матч відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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