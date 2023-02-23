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Ренн - Шахтар: ОНЛАЙН - Ліга Європи

Сьогодні 21:45 2841 0
Ренн - Шахтар: ОНЛАЙН - Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

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Стартові склади команд:

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омарі, Трюффер – Доку, Сантамарія, Майєр, Токо-Екамбі – Калімуендо, Гуїрі.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Траоре.

Донецький Шахтар зіграє з Ренном у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться у четвер, 23 лютого, на Стад де ла Рут де Лор'ян у Ренні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що у першому матчі Шахтар переміг Ренн - 2:1.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.

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