Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Європи-2022/23, плей-оф
|1/16 фіналу
|23 лютого 2023 року, 22:00
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Ренн (Франція) - Шахтар (Донецьк, Україна)
|Стадіон Стад де ла Рут де Лор'ян (Ренн, Франція)
|Головний арбітр -
23 лютого донецький Шахтар у матчі Ліги Європи-2022/23 зіграє проти французького Ренна. Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні Стад де ла Рут де Лор'ян у Ренні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Ренн
Французький Ренн нині переживають кризу результатів. У останніх 9-ти матчах було здобуто лише 3 перемоги, решта - поразки. Ренн нині перебуває на 5-му місці у турнірній таблиці Ліги 1 та вилетів із Кубка Франції. Після поразки у першому матчі від Шахтаря (1:2) Ренн у чемпіонаті Франції переміг Клермон (2:0).
Шахтар
Для гірників цей матч стане другим офіційним у 2023-му році. Першим матчем була зустріч з Ренном у Варшаві. Була велика тривога за результат Шахтаря у тому матчі, у якій формі нині перебуває український клуб і наскільки відчутний відхід Михайла Мудрика до Челсі. Гра гірників у першому матчі з Ренном дещо заспокоїла їх шанувальників, адже Шахтар дав гідний бій супернику.
На зборах під час зимової паузи підопічні Ігоря Йовичевича встигли провести 5 ігор: 3 нічиї, 1 перемога та 1 поразка.
Історія зустрічей
Шахтар та Ренн зустрічалися два рази - на груповому етапі Кубка УЄФА у грудні 2005-го виїзну перемогу (1:0) святкували гірники завдяки голу Елано. Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Шахтаря - 2:1.
Трансляція матчу
Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.
Пряма мова
Бруно Женезіо: (головний тренер Ренна): з'явиться ближче до матчу
Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Знаємо, що буде дуже важка гра в Ренні - реванш перед великою кількістю уболівальників. Наш суперник на своєму полі дуже вдало грає, і це хороший тест для нас. Але, вважаю, ми будемо готові до другого матчу навіть трохи краще ніж до першого.
Орієнтовні склади
Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Салах, Сантамарія, Доу, Буріжо, Калімуендо, Гуїрі
Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Криськів, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.
Ставки букмекерів
Фаворитом гри вважають французьку команду: Перемога Ренна - 1,66. Нічия - 4,10. Перемога Шахтаря - 4,80.
Прогноз Чемпіона
Перемога Ренна - 2:0.