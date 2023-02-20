Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Вчора 13:59 694
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 20:00 187
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 17:11 1106
Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Сьогодні 13:20 471 2
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд
Сьогодні 12:30 43230 1
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100
Сьогодні 12:14 269672
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 12:00 4688
Крутих обіграв росіянина і вперше зіграє в основній сітці турніру ATP
Сьогодні 08:10 394
Динамо не переграв турецький клуб у контрольному матчі
Вчора 18:17 1155
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Вчора 17:01 20476
Прямі трансляції

Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 20:00 187 0
Ренн - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото: ФК Шахтар
#Ренн, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, плей-оф
1/16 фіналу
23 лютого 2023 року, 22:00

Ренн (Франція) - Шахтар (Донецьк, Україна)
Стадіон Стад де ла Рут де Лор'ян (Ренн, Франція)
Головний арбітр - 

23 лютого донецький Шахтар у матчі Ліги Європи-2022/23 зіграє проти французького Ренна. Матч-відповідь 1/16 фіналу відбудеться на стадіоні Стад де ла Рут де Лор'ян у Ренні та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ренн

Французький Ренн нині переживають кризу результатів. У останніх 9-ти матчах було здобуто лише 3 перемоги, решта - поразки. Ренн нині перебуває на 5-му місці у турнірній таблиці Ліги 1 та вилетів із Кубка Франції. Після поразки у першому матчі від Шахтаря (1:2) Ренн у чемпіонаті Франції переміг Клермон (2:0).

Шахтар

Для гірників цей матч стане другим офіційним у 2023-му році. Першим матчем була зустріч з Ренном у Варшаві. Була велика тривога за результат Шахтаря у тому матчі, у якій формі нині перебуває український клуб і наскільки відчутний відхід Михайла Мудрика до Челсі. Гра гірників у першому матчі з Ренном дещо заспокоїла їх шанувальників, адже Шахтар дав гідний бій супернику.

На зборах під час зимової паузи підопічні Ігоря Йовичевича встигли провести 5 ігор: 3 нічиї, 1 перемога та 1 поразка. 

Історія зустрічей

Шахтар та Ренн зустрічалися два рази - на груповому етапі Кубка УЄФА у грудні 2005-го виїзну перемогу (1:0) святкували гірники завдяки голу Елано. Нагадаємо, що перший матч завершився перемогою Шахтаря - 2:1.

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.

Пряма мова

Бруно Женезіо: (головний тренер Ренна): з'явиться ближче до матчу

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Знаємо, що буде дуже важка гра в Ренні - реванш перед великою кількістю уболівальників. Наш суперник на своєму полі дуже вдало грає, і це хороший тест для нас. Але, вважаю, ми будемо готові до другого матчу навіть трохи краще ніж до першого.

Орієнтовні склади

Ренн: Манданда, Труффер, Теат, Родон, Спенс, Салах, Сантамарія, Доу, Буріжо, Калімуендо, Гуїрі

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Криськів, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре.

Ставки букмекерів

Фаворитом гри вважають французьку команду: Перемога Ренна - 1,66. Нічия - 4,10. Перемога Шахтаря - 4,80.

Прогноз Чемпіона

Перемога Ренна - 2:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 20254
Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд 43230 1
Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 Рейтинг WTA: Цуренко повернулася у ТОП-100 269672
Блашко може достроково завершити біатлонний сезон Блашко може достроково завершити біатлонний сезон 1941
Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал Наймиліше відео дня: донька Зінченка забила перший гол за Арсенал 2174
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 4688
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 17916
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18601
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 237507
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7609 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 27147
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 30528