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Мальорка перемогла Вільярреал, Сельта вирвала нічию у Реал Сосьєдада: Результати 22 туру Ла-Ліги

Сьогодні 21:33 483 0
Результати 22 туру Ла-Ліги
Мальорка перемогла Вільярреал, Сельта вирвала нічию у Реал Сосьєдада: Результати 22 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

18 лютого в іспанській Ла-Лізі відбуваються матчі 22-го туру. Реал Сосьєдад не втримав перемогу в грі з Сельтою, пропустивши в доданий арбітром час.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 18 лютого

Реал Сосьєдад - Сельта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Оярсабаль, 1:1 - 90+3 Аспас

Бетіс - Вальядолід 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Хуанмі, 1:1 - 30 Ларін, 2:1 - 45+4 Каналес

Мальорка - Вільярреал 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 20 Кадевере, 1:1 - 43 Моралес, 2:1 - 45 Родрігес, 2:2 - 50 Чуквезе, 3:2 - 56 Родрігес, 4:2 - 63 Мурікі

22:00. Осасуна - Реал Мадрид

Напередодні Жирона з голом Циганкова розгромила Альмерію. Українець не лише відзначився взяттям воріт, а асистував Каррері.

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