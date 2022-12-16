ФІФА відмовила Україні у поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022

Наразі переговори між Україною та ФІФА ще тривають.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі у неділю 18 грудня.

Про це повдіомляє CNN із посиланням на своїх співрозмовників

Офіс Зеленського запропонував ФІФА з'явитися у відеозверненні до уболівальників на стадіоні перед початком матчу і був здивований негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага", - заявили в офісі президента України.

Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися наживо, чи в записі. Джерело додало, що переговори між Україною та керівним органом спорту все ще тривають.