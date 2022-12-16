Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 5084
ФІФА відмовила Україні у поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
Сьогодні 14:17 83
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 1140
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1716
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 776
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 455
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 960
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 737
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11943 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
14.12.2022 21:24 1360
Прямі трансляції

ФІФА відмовила Україні у поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022

Сьогодні 14:17 83 0
Наразі переговори між Україною та ФІФА ще тривають.
ФІФА відмовила Україні у поширенні послання миру на фіналі ЧС-2022
#ФІФА

Джерело - pravda.com.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі у неділю 18 грудня.

Про це повдіомляє CNN із посиланням на своїх співрозмовників

Офіс Зеленського запропонував ФІФА з'явитися у відеозверненні до уболівальників на стадіоні перед початком матчу і був здивований негативною відповіддю.

"Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу для більшого блага", - заявили в офісі президента України.

Невідомо, чи хоче Зеленський звернутися наживо, чи в записі. Джерело додало, що переговори між Україною та керівним органом спорту все ще тривають.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1667
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 2169
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022 1140
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 2435
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 5084
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1716
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23424 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 87063
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2487
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 101033
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14315
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46603