Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе виконав 21 вдале обведення на ЧС-2022.

Про це повідомляє Statman Dave.

До трійки найкращих за цим показником також увійшли Джамал Мусіала (Німеччина) та Ліонель Мессі (Аргентина) - 19 та 15 відповідно.

Kylian Mbappe has completed more dribbles at the 2022 World Cup than any other Player:



🥇 Kylian Mbappe - 21

🥈 Jamal Musial - 19

🥉 Lionel Messi - 15



