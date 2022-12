Баварія домовилася з півзахисником Лейпцига про трансфер

Баварія та Конрад Лаймер усно домовилися про перехід улітку 2023-го року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт півзахисника з РБ Лейпциг спливає наприкінці сезону.

Мюнхенці домовилися про п'ятирічну угоду із центральним півзахисником збірної Австрії.

Англійські клуби вибули з перегонів. Раніше повідомлялося, що Лаймер хотів би перейти лише до Баварії.

Transfermarkt оцінює 25-річного півзахисника у 28 мільйонів євро. Цього сезону він провів 6 матчів, до того як отримав пошкодження. Хавбек має повернутися до ладу вже 2 січня.

The verbal agreement between Bayern and Konrad Laimer will be on a five year contract, starting from June 2023 as it would be a free transfer 🔴🤝🏻 #Bayern



English clubs have already left the race — Bayern will complete the deal in the next months. pic.twitter.com/TSNWqh9413