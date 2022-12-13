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Баварія домовилася з півзахисником Лейпцига про трансфер

Сьогодні 18:55 235 0
Мюнхенцям він дістанеться безкоштовно
Баварія домовилася з півзахисником Лейпцига про трансфер
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Баварія та Конрад Лаймер усно домовилися про перехід улітку 2023-го року. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт півзахисника з РБ Лейпциг спливає наприкінці сезону.

Мюнхенці домовилися про п'ятирічну угоду із центральним півзахисником збірної Австрії.

Англійські клуби вибули з перегонів. Раніше повідомлялося, що Лаймер хотів би перейти лише до Баварії.

Transfermarkt оцінює 25-річного півзахисника у 28 мільйонів євро. Цього сезону він провів 6 матчів, до того як отримав пошкодження. Хавбек має повернутися до ладу вже 2 січня.

Раніше Баварія готує трансфер голкіпера збірної Хорватії.

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