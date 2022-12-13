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Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:21 2578 0
Аргентина - Хорватія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

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24' Подавав Тальяфіко з лівого флангу, ніхто на його передачу не відгукнувся.

22' Мессі намагався прорватися у штрафний майданчик, але Ліонель задалеко відпустив м'яч. Удар відворіт.

20' За 20 хвилин лише один удар було завдано в нашому матчі. Обережні команди в обороні.

19' Ромеро збив Ковачича в центрі. Штрафний для "картатих".

18' Соса з лівого флангу подачу виконував, м'яч полетів за межі поля.

17' Ловрен намагався пробити після корнера головою - невдало.

16' Кутовий заробив Юранович для своєї команди.

15' Закидання пішло на Крамарича, Отаменді головою вибив м'яч в аут.

13' Мессі впав біля штрафного майданчика, свисток арбітра промовчав.

12' Модрич у центрі поля збив Мак Аллістера. Штрафний для аргентинців.

11' Контролюють м'яч хорвати, але до удару справа не доходить.

9' Пресингують хорвати досить високо. Аргентина перепасовується на власній половині поля.

7' Крамарич жорстко зіграв проти Тальяфіко. Штрафний для аргентинців.

6' Закидання пішло від Паредеса, однак невдало. Лівакович виконує удар від воріт.

4' Закидання на Тальяфіко пішло, але Лівакович вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

3' З правого флангу Моліна подавав - невдало.

2' Модрич на фланзі вибив м'яч в аут, Аргентина розпочинає позиційну атаку.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Хорватії!

Лунає гімн Аргентини!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Аргентина: Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Поль, Паредес, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес

Хорватія: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Крамарич, Перишич

Аргентина та Хорватія зустрінуться в межах півфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок 13 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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