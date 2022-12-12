Мудрик – пріоритетна ціль Арсеналу на зимове трансферне вікно

Джерело - isport.ua.
Арсенал зробив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика своєю пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, наразі поки немає жодних домовленостей ні з "гірниками", ні з самим гравцем. Проте сторони вже ведуть переговори, і Михайло був би радий переїхати на Туманний Альбіон.
Потенційна сума трансферу може дорівнювати менш ніж 100 млн євро, про які постійно кажуть "помаранчево-чорні".
Раніше Срна назвав ціну Мудрика.