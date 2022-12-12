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Мудрик – пріоритетна ціль Арсеналу на зимове трансферне вікно

Сьогодні 14:40 150 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Мудрик – пріоритетна ціль Арсеналу на зимове трансферне вікно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - isport.ua.

Арсенал зробив вінгера Шахтаря Михайла Мудрика своєю пріоритетною ціллю на зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, наразі поки немає жодних домовленостей ні з "гірниками", ні з самим гравцем. Проте сторони вже ведуть переговори, і Михайло був би радий переїхати на Туманний Альбіон.

Потенційна сума трансферу може дорівнювати менш ніж 100 млн євро, про які постійно кажуть "помаранчево-чорні".

Раніше Срна назвав ціну Мудрика.

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