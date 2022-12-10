Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче

Гравці збірної Нідерландів тренували пенальті перед поразкою від Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів оборонець "помаранчевих" Вірджіл ван Дейк.

"Ми багато тренували пенальті. Все було нормально до вчорашнього вечора. Потім - величезне розчарування. Це дуже боляче. Тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся, а потім - промах у вирішальний момент. Це може трапитися з кожним".