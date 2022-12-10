Головне
Збірна Аргентини переграла Нідерланди у серії пенальті та вийшла до півфіналу ЧС-2022
Вчора 23:56 812
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 12:51 654
Англія – Франція: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 12:50 2221
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 12:43 2512
Марокко - Португалія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 12:13 1682
Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів
Сьогодні 10:48 204
ЧС-2022. Англія – Франція: класична битва за півфінал
Сьогодні 10:17 159
Португалія зіграє з Марокко, Франція - з Англією: розклад матчів 10 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 08:04 235
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
Сьогодні 00:33 417
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було
Вчора 23:55 15739
Прямі трансляції

Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче

Сьогодні 14:03 123 0
Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче

Гравці збірної Нідерландів тренували пенальті перед поразкою від Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів оборонець "помаранчевих" Вірджіл ван Дейк.

"Ми багато тренували пенальті. Все було нормально до вчорашнього вечора. Потім - величезне розчарування. Це дуже боляче. Тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся, а потім - промах у вирішальний момент. Це може трапитися з кожним".

"М'яч мав би полетіти трохи більше в кут. На жаль, такі речі трапляються у футболі. Ми будемо знову тренувати пенальті. Я буду це робити", - сказав ван Дейк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО Збірна Нідерландів неймовірним розіграшем штрафного перевела матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з Аргентиною в овертайм - ВІДЕО 3186
Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Рівно 21 рік тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону 54901
Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 Що ти дивишся, дурню? - Мессі жорстко звернувся до гравця збірної Нідерландів після матчу ЧС-2022 2394
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2512
Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було Нідерланди - Аргентина 2:2 (3:4 пен). Як це було 15739
Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було Хорватія - Бразилія 1:1. Як це було 6649
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86856
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37672
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44736
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 29659 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4892 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 17065