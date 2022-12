Форвард збірної Франції Антуан Грізманн вийшов у стартовому складі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Польщі.

31-річний футболіст проводить свій 71-й поспіль матч за французьку збірну. Це національний рекорд усіх часів.

📅 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟳 ⏩ 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁



Antoine Griezmann has played in 𝟳𝟬 consecutive games for France 🇫🇷🫵 pic.twitter.com/75618CHZ5h