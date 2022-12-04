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Вулвергемптон може підписати хавбека Атлетіко Куньї

Сьогодні 16:52 171 0
Бразилець близький до переходу в клуб АПЛ
Вулвергемптон може підписати хавбека Атлетіко Куньї
#Атлетіко Мадрид, #Вулвергемптон

Джерело - Чемпіон.

Вулвергемптон та Атлетіко обговорюють деталі офіційної пропозиції англійського клубу щодо трансферу Матеуса Куньї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз сторони продовжують вести перемовини, після цього етапу залишиться лише узгодити умови особистого контракту з 23-річним футболістом.

Нагадаємо, Атлетіко запросить 100 млн євро за Фелікса взимку.

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