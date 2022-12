Вулвергемптон може підписати хавбека Атлетіко Куньї

Вулвергемптон та Атлетіко обговорюють деталі офіційної пропозиції англійського клубу щодо трансферу Матеуса Куньї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зараз сторони продовжують вести перемовини, після цього етапу залишиться лише узгодити умови особистого контракту з 23-річним футболістом.

Wolverhampton are discussing details of the official proposal to sign Matheus Cunha from Atletico Madrid. Talks are already ongoing. 🚨🟠🇧🇷 #WWFC



Personal terms would be the next step to get the deal done. pic.twitter.com/7Z0ru5UIlV