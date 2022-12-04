Колишній захисник Манчестер Сіті перейшов до Буде/Глімта

Відомий гравець буде виступати у норвезькому клубі

Віцечемпіон Норвегії Буде/Глімт підписав правого захисника Омара Ельабдулауї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 30-річним футболістом збірної Норвегії підписаний до зими 2024 року - на два роки. З вересня 2022 року він був без клубу після того, як залишив Галатасарай.

Ельабдулауї виховувався в академії Манчестер Сіті, але за основну команду не грав. На його рахунку 170 матчів за пірейський Олімпіакос.

Також він виступав за англійський Галл Сіті, нідерландський Феєнорд, турецький Галатасарай та німецький Айнтрахт Брауншвейг.