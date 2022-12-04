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Пеле: Я слідую своєму лікуванню, все як завжди. Дуже вам дякую, продовжуйте дивитися за Бразилією

Сьогодні 11:11 86 0
Пеле: Я слідую своєму лікуванню, все як завжди. Дуже вам дякую, продовжуйте дивитися за Бразилією
#Пеле

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної Бразилії Пеле звернувся до вболівальників та прокоментував стан свого здоров’я після чергового потрапляння у клініку для госпіталізації через респіраторну хворобу.

"Друзі, я хочу, щоб ви усі були спокійні та позитивні. Я сильний та сповнений надій. Я слідую своєму лікуванню, все як завжди. Хочу подякувати всій медичній та сестринській команді за всю ту допомогу, яку я отримав.

Я дуже вірю в Бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас, наповнює мене енергією. І продовжуйте дивитися за Бразилією на чемпіонаті світу! Дуже вам дякую за все", - йдеться у зверненні в інстаграмі Пеле.

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Допис, поширений Pelé (@pele)

Вчора повідомлялося, що Пеле більше не реагує на хімієтерапію, а йому надають паліативну допомогу.

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