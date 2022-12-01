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Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC

Сьогодні 14:07 233 0
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

ТАЙСОН Ф'ЮРІ

🇬🇧 ТАЙСОН Ф'ЮРІ

ДЕРІК ЧІСОРА

🇬🇧 ДЕРІК ЧІСОРА
32 - 0 - 1 РЕКОРД 33 - 12 - 0
34 ВІК 38
206 см ЗРІСТ 187 см
218 РОЗМАХ РУК 188
Ортодокс СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - WBC
3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) захищатиме титул в поєдинку проти Деріка Чосори (33-12-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні на стадіоні Тотенгем Хотспур. Бій відбудеться в ніч з 3 на 4 грудня. Орієнтовний час - 00:00.

В андекарді бою українець Денис Берінчик просперечається за титул EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді. Онлайн бою Берінчик - Менді - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині. Пряма трансляція бою в медіасервісі Megogo.

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